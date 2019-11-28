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Miha Zajc, İtalya yolunda

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı 25 yaşındaki Miha Zajc İtalya'ya geri dönüyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ve bonservisine 3,5 milyon Euro ödenen Miha Zajc için her ne kadar Rus takımları devreye girse de, 25 yaşındaki futbolcunun İtalya’ya geri döneceği öğrenildi.
 
ZAJC İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR
 
Fenerbahçe’de toplamda çıktığı 14 maçta sadece 2 gol atan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Slovenyalı orta saha için Bologna, Udinese, Genoa gibi kulüplerin devrede olduğu belirtilirken, Zajc’ın şartların oluşması halinde Bologna’ya daha sıcak baktığı kaydedildi.
 
21 kez milli takım forması giyen futbolcuya Serie A’da kötü günler geçiren 3 takımın kurtarıcı gözüyle bakması dikkatlerden kaçmazken oyuncunun menajeri Gasper Freyer’in şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi.
 
Fenerbahçe Zajc’ı şu şekilde KAP’a bildirmişti
 
24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."
 
 

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