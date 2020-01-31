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Spor

Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi son anda yattı

Zajc'ı kadrosuna katması beklenen Brescia'nın Fenerbahçe'nin durumundan faydalanıp 2.8 milyon Euro'nun üzerine çıkmadığı, Fener yönetiminin de bu rakama rest çektiği öne sürüldü.

Takvim31.01.2020  09:07 - Güncelleme: 31.01.2020  09:07

Fenerbahçe'nin limit problemini aşma konusunda kilit isimlerden birisi olan Miha Zajc'ın transferinde Brescialı yöneticilerin tavrının Sarı- Lacivertli yönetimi adeta çıldırttığı iddia edildi.

F.Bahçe'nin 3.5 ile 4 milyon Euro arasında satmayı planladığı Zajc için son teklifin 2.8 milyon Euro olduğu iddia edildi. Bu rakama satılması durumunda ciddi bir şekilde zarar edileceği için Fener yönetiminin Brescia'ya rest çektiği ve bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.

ZAJC YAZA KALDI!

UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc'ı yaz transfer döneminde satarak kaynak oluşturmaya çalışacak.

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