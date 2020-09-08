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Spor

Mihajlovic, kanserden sonra koronavirüsü de yendi

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs hastalığını yendiği bildirildi. Sırp teknik adam, geçen sezon boyunca lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

AA08 Eylül 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 09:08
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos’ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic’in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19’u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

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