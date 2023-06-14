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Spor

Miili Takım, Letonya'ya vardı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Miili Takım, Letonya'ya vardı
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Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı.

A Milli Takımı, Riga'da karşılayan az sayıda taraftar da oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirdi.

Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Skonto Stadı'nda 19.00'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Letonya-Türkiye karşılaşması, 16 Haziran Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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