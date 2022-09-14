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Spor

Mikail Zaloğlu'ndan büyük başarı! Judoda altın madalya Türkiye'nin

Milli Judocumuz Mikail Zaloğlu Ümit Milli Takım Balkan judo şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlediği 18 yaş altı Ümitler Judo Balkan Şampiyonası sona erdi. İki gün süren şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 200'e yakın sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 81, 90 ve + 90 kilo, kadınlarda 63,70 ve + 70 kilo kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Erkekler +90 kiloda mücadele eden Bilecik Sınav Koleji 11'inci sınıf öğrencisi milli judocu Mikail Zaloğlu altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye, toplamda 22 madalyayla 9 ülke arasında birinci oldu.

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