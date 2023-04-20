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Spor

Mike Brown NBA'de yılın başantrenörü seçildi

NBA'de 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown seçildi.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Mike Brown NBA'de yılın başantrenörü seçildi
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NBA'de normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown'un yılın başantrenörü seçildiği duyuruldu. Brown ayrıca ligde oy birliğiyle yılın en iyi başantrenörü seçilen ilk çalıştırıcı olmayı da başardı.

17 SENE SONRA GELEN PLAY-OFF

Sacramento Kings, normal sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamladı ve 17 sene sonra play-offlara kaldı.

Kings, play-offlarda Golden State Warriors'a karşı seride 2-0 üstün durumda bulunuyor.

  • Mike Brown
  • başantrenör

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