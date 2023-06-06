Mike James: Yılda 2 kez transfer oluyorum

Gelecek sezona net bir giriş yapmak isteyen Yunan temsilcisi Panathinaikos, gözünü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oyun kurucu Mike James'e çevirdi

Gelecek sezon Ergin Ataman'ın koçluğunu yapacağı iddia edildiği Panathinaikos'ta, Birleşik Amerikalı Mike James için hamle yapıldığı iddia edilmişti. İtalyan basınından çıkan haberlere göre Mike James, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un yaptığı teklifi reddetti.

"YILDA İKİ KEZ GELİYORUM"

Sosyal medya platformu olan Twitter'da katıldığı bir canlı yayında bir takipçisine cevap veren Mike James, " Yılda iki defa Yunanistan'a transfer oluyorum." dedi.