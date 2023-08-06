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Spor

Mikel Arteta: Dünyanın en iyi takımını mağlup ettik

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta kazanılan Community Shield Kupası sonrasında açıklamalarda bulundu. Rakipleri Manchester City'nin dünyanın en iyi takımı olduğunu ifade eden Arteta, 'Wembley'de dünyanın en iyi takımına karşı kazanmaktan daha iyi bir his olacağını düşünemiyorum.' dedi.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Mikel Arteta: Dünyanın en iyi takımını mağlup ettik
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Community Shield Kupası finalinde Manchester City'yi penaltılar sonucunda mağlup eden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINI YENDİK"

Kazanılan kupanın önemi hakkında gelen soruya Mikel Arteta, "Mükemmel bir his. Wembley'de dünyanın en iyi takımına karşı kazanmaktan daha iyi bir his olacağını düşünemiyorum. Gerçekten cesaret verici. Bence maçta harika anlar yaşadık, özellikle ilk yarıda üç büyük şans yakaladık ama ne yazık ki pozisyonları değerlendiremedik. Daha sonra orta saha'da düştüğümüzü gördüm ve oyuncu değişiklikleriyle beraber formasyon değişikliğine de gittik. Bu sayede maçıda kazandık" dedi.

"HAVERTZ ÇOK ŞANSSIZDI"

Kai Havertz'in gol atmak dışında sahada her şeyi yaptığını söyleyen Arteta, "Müthişti, baskı yapma şekli ve boşlukları kapatmada çok önemli bir rol oynadı. Gol atmak için harika pozisyonlar aldı. Gol atmadığı için şanssızdı ama fiziksel olarak tam hazır değildi bu yüzden ondan çok memnun kaldım." ifadelerini kullandı.

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