Mikel Arteta: Eğer şampiyon olmak istiyorsanız, bu maçları kazanmalısınız

Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı.

Arteta, "Evet, bu zor bir akşam ve meydan okuma olacak. Ama bizim için inanılmaz bir fırsat. Premier Ligi kazanmak istiyorsak, Tottenham ve Chelsea gibi takımlara konuk olduğumuzda, o maçları kazanmamız gerektiğini en başından beri biliyorduk. Şimdi Manchester City deplasmanına gitmeli ve onları yenmeliyiz. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız, bu maçları kazanmalısınız. Bu kadar basit." sözlerini kullandı.

Premier Lig'de 32 maç oynayan Arsenal, 75 puanla ilk sırada yer alıyor. Manchester City ise 30 maç sonunda topladığı 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City ile Arsenal, sezonun en kritik maçında 26 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.