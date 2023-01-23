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Spor

Mikel Arteta: Oynadığımız oyundan gurur duyuyorum

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında evinde Manchester United'ı 3-2 yenen Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Mikel Arteta: Oynadığımız oyundan gurur duyuyorum
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Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, 3-2 kazandıkları Manchester United maçı sonrası konuştu.

Takımın gösterdiği karakterden çok mutlu olduğunu söyleyen Arteta, "Bizim için müthiş bir andı. Önde bastık, dikine oynadık ve sahada tutkulu bir performans gösterdik. Maçın sonunda da önümüze galibiyet fırsatı çıktı ve bunu değerlendirdik. Takımın sahada gösterdiği karakterden çok memnunum." dedi.

Büyük takımlara karşı alınan skorların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Oyuncularım maçtaki olaylara verdikleri reaksiyonlarla beni şaşırttılar. Biz onları özgürce oynamaları konusunda motive ediyoruz ve takım bir enerji deposu. Bu da sonuçlara yansıyor. Zirvedeki takımlara karşı oynadığımız oyundan gurur duyuyorum. Bu ligde takımlar arasında büyük farklar yok." sözlerini sarf etti.

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