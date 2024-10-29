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Spor

Mikel Arteta'dan Jose Mourinho açıklaması: Hayran olunacak biri

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Jose Mourinho'ya benzetilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Arteta, Portekizli deneyimli teknik adama övgü dolu sözler söyledi.

29 Ekim 2024 Salı 23:33 - Güncelleme:
Mikel Arteta'dan Jose Mourinho açıklaması: Hayran olunacak biri
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Jamie Carragher'ın kendisini Jose Mourinho'ya benzetmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Jamie Carragher, "Mikel Arteta, yavaş yavaş Mourinho tipi bir teknik direktöre dönüşüyor" açıklamasını yapmıştı.

"ELBETTE, BU DOĞRU"

Mikel Arteta, Carragher'ın bu sözlerinin sorulması üzerine, "Elbette, bu doğru. Jose Mourinho'yu 15 yaşımdan beri tanıyorum. Barcelona'da antrenörlüğümü yapmıştı. 26 ya da 28 kupası var. O bir kazanan." açıklamasını yaptı.

"HAYRAN OLUNACAK BİRİ"

Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarına devam eden İspanyol çalıştırıcı, "Farklı ülkelerde kazanması, kulüpleri dönüştürmesi... Jose Mourinho gerçekten hayran olunacak biri." ifadelerini kullandı.

  • Arteta
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