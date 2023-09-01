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Spor

Mikel Arteta'dan transfer açıklaması ''Takımımızdan birileri ayrılabilir''

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in deneyimli teknik direktörü Mikel Arteta, transfer-e dair açıklamalarda bulundu.

1 Eylül 2023 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Mikel Arteta'dan transfer açıklaması ''Takımımızdan birileri ayrılabilir''
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, transfer döneminin kapanmasına saatler kalmasıyla birlikte transfere dair açıklama yaptı.

Takımda birkaç değişiklik olacağını belirten Arteta, "Bugün herhangi bir oyuncuyu takımımıza transfer etmemizi beklemiyorum. Bugün kimse gelmeyecek. Ancak, yönetimimiz birkaç oyuncunun ayrılığı için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

4 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Arsenal bu sezon David Raya, Declan Rice, Jurrien Timber ve Kai Havertz'i renklerine bağladı.

12 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Londra ekibinde Nuno Tavares, Folarin Balogun, Kieran Tierney, Runarsson, Marquinhos, Matthew Turner, Ainsley Niles, Granit Xhaka, Hubert Graczyk, Matthew Smith, Pablo Mari ve Mazeed Ogungbo ile yollar ayrıldı.

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