İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4497
  • EURO
    17,6524
  • ALTIN
    967.759
  • BIST100
    2576.53
Spor

Milan 1.2 milyar avro bedelle satıldı

İtalya Serie A şampiyonu Milan, ABD'li şirket RedBird Capital Partners firmasına 1.2 milyar avro karşılığında resmen satıldı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Serie A'da 2021-2022 sezonunu Inter'in 2 puan önünde 86 puanla şampiyon tamamlayan Milan'ın satışı gerçekleşti. 11 yıl sonra ligi zirvede tamamlayan kırmızı-siyahlıların 1.2 milyar avro karşılığında ABD'li şirket RedBird Capital'a satıldığı açıklandı. 2020 yılında Fransız takımı Toulouse'u satın alan şirket, böylelikle 2. futbol takımının yönetimini aldı.

Şirketin kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale yaptığı açıklamada, "Milan'ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. İtalya'nın en tepesinde hak ettiği yere dönerken kulübün bir sonraki döneminde rol oynamaktan heyecan yaşıyoruz. Tüm Elliott ekibine, Milan'ı yeniden inşa etmek ve kulübü Serie A'nın zirvesindeki hak ettiği yere geri döndürmek için son 4 yılda yaptıkları muazzam çalışma için teşekkür etmek istiyorum. Yönetim, futbol kulüplerinin sahada başarılı ve saha dışında sürdürülebilir olabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kulüp, Temmuz 2018'de bir başka ABD'li şirket Elliott Management tarafından satın alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.