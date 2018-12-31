Milan Adem Ljajic'in peşine düştü

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Adem Ljajic için AC Milan iddiası geldi. Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre, Milan'ın hedefinde Ljajic, Marko Pjaca ve Kevin Prince Boateng var.

FFP sıkıntısı nedeniyle kiralık transferlere ağırlık vermek isteyen İtalyan temsilcisi, listesinde Beşiktaş'tan Ljajic'i de alırken, Sırp oyuncunun İtalya'da yeni bir maceraya yelken açabileceği vurgulandı

Milan Sportif Direktörü Leonardo, transfer konusunda UEFA'nın ciddi yaptırımlarda bulunduğunu açıklarken, "Ekim ayında bir transfer yaptık, hemen UEFA'dan bu tarz yatırımlara karşı olduklarına dair mektup geldi. Bazı oyuncular ayrılacak ve oyuncu almayacağız. İstemediğimiz için değil, yapamayacağımız için alamayacağız" sözlerine yer vermişti. Çizme basını ise Milan'ın kiralık formülleri üzerinde durduğunu bildirdi.

LJAJIC İÇİN 1 MAÇ KALDI

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Torino ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in tapusunu almak için 1 maç kaldı. kiralama bedeli haricinde 5 milyon 250 bin Euro daha ödeyecek ve yıldız futbolcunun tapusunu alacak. Kartal bu parayı Lens transferinde olduğu gibi sezon sonu ve taksitler halinde ödemeye başlayacak. 27 yaşındaki oyuncu ikinci devrenin ilk maçında Akhisar'a karşı forma giydiği takdirde opsiyon devreye girmiş olacak.

Maddi sıkıntı içerisinde olan ve 2019 operasyonu ile birçok futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Ljajic konusunda nasıl bir rota çziceği şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

(Sporx)