İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8561
  • EURO
    10,3
  • ALTIN
    501.379
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Atalanta'yı deplasmanda mağlup etti
Spor

Milan, Atalanta'yı deplasmanda mağlup etti

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Milli oyuncumuz Merih Demiral, Atalanta'da ilk 11'de başladı.

3 Ekim 2021 Pazar 23:52 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 23:52
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 3-2'lik skorla kazandı.

Maçta yakaladığı pozisyonlarda yüksek yüzdeyle gol bulan Milan'a galibiyeti getiren goller 1. dakikada Calabria, 43. dakikada Tonali ve 78. dakikada Leao'dan geldi. Atalanta'nın sayılarını ise 86. dakikada penaltıdan Zapata ile 90+4. dakikada Pasalic kaydetti.

Atalanta'da milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, devre arasında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından bu sezon 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yapan Milan, 7'de 7 yapan Napoli'nin ardından 2. sırada yer aldı. 3 maç sonra yenilen Atalanta ise 11 puanla 8. sırada kaldı.

Serie A'nın 8. hafta mücadelelerinde Milan evinde Verona'yı ağırlayacak, Atalanta ise Empoli deplasmanına gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.