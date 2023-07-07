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Spor

Milan, Christian Pulisic ile anlaşma sağladı

Serie A ekibi Milan, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Christian Pulisic'i kadrosuna katmak için oyuncunun kulübü ile anlaşma sağladı.

7 Temmuz 2023 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Milan, Christian Pulisic ile anlaşma sağladı
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Milan, Ruben Loftus-Cheek'in ardından Chelsea'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi Christian Pulisic transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO

Milan, bu transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'dan biraz daha fazla bir rakamı kasasından çıkartacak.

Pulisic'in Milan'a transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

Amerikalı futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.

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