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Spor

Milan deplasmanda 1 puana razı oldu

Milan, İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Salernitana ile 2-2 berabere kalarak puanının 56'ya çıkardı.

20 Şubat 2022 Pazar 00:45 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 00:45
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Serie A'nın 26. haftasında Milan, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.

Arechi Stadı'nda oynanan maç gol düellosuna sahne oldu ve mücadele 2-2 sona erdi.

Maçın henüz 5. dakikasında Messias'ın golüyle öne geçen Milan'a yanıt 29. dakikada Bonazzoli'yle geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Milan, yaptığı değişikliklerle gol için yüklenirken 72'de Djuric'in golü Salernitana'yı öne geçirdi. 77'de Ante Rebic maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan 2. sırada Inter'in 2 maç fazlasıyla 56 puana yükseldi. Salernitana ise puanını 14'e çıkardı.

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