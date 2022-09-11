Milan deplasmanda 2 golle kazandı

Serie A'nın 6. haftasında Marco Giampolo'nun ekibi Sampdoria ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.
Luigi Ferraris'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 2-1 kazanırken goller; 6. dakikada Junior Messias ve 47. dakikada penaltıdan Olivier Giroud'un ayağından geldi. Milan'da Rafael Leao 47. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken, Sampdoria'nın tek golü 57. dakikada Filip Duricic'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan 14 puana ulaşırken, Sampdoria 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Milan evinde Napoli'yi konuk ederken, Sampdoria deplasmanda Spezia'ya konuk olacak.