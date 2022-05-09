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Spor

Milan deplasmanda Hellas Verona'yı farklı yenerek liderliğini sürdürdü

Milan, İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ederek puanını 80'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Milan, Hellas Verona'yı 3-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Hellas Verona'ya konuk oldu.

Karşılaşmada ilk golü ev sahibi takım, 38. dakikada Davide Faraoni ile buldu: 1-0.

Milan, bu gole 45+1. dakikada Sandro Tonali ile yanıt verdi ve maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında konuk takım, Tonali ile 50. dakikada bir gol daha buldu ve maçta öne 2-1 öne geçti.

86. dakikada Alessandro Florenzi, Milan adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Kırmızı-siyahlı takım, geriye düştüğü maçta Hellas Verona'yı 3-1 yenerek, puanını 80'e yükseltti. Milan, maç fazlasıyla kaptırdığı liderlik koltuğunu Inter'den geri aldı.

Milan, bu maçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı.

Serie A'da 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala Milan, Inter'in 2 puan önünde yer alıyor.

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