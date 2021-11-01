Milan, deplasmanda Roma'yı devirdi

1 Kasım 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 00:55

İtalya Serie A'nın 11. haftasındaki dev maçta Milan, deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Milan, harika gidişatını sürdürdü.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 26. dakikada frikikten Zlatan Ibrahimovic ile 57. dakikada penaltıdan Kessie'den geldi. Öte yandan Milan'da Hernandez, 41 ve 66. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Roma'nın tek sayısını ise 90+3. dakikada El Shaarawy kaydetti.

40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Serie A'da 150. maçında attığı frikik golüyle, yerel liglerde 400. golünü kaydetti. Öte yandan Jose Mourinho, Serie A'da 44. iç saha maçında ilk kez yenilgiyle karşılaştı.

10 galibiyet ve 1 beraberlik (1-1, Juventus) performansına ulaşan Milan, puanını 31 yaparak zirvedeki Napoli'nin averajla arkasında 2. sırada yer aldı. Son 6 maçta düşüş yaşayan ve bu süreçte 4. kez puan kaybı yaşayan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, 19 puanla 5. sırada kaldı.

Serie A'nın 12. haftasında Milan, evinde Inter ile dev derbide karşılaşacakken, Roma ise Venezia deplasmanında 3 puan arayacak.