Milan, deplasmanda Udinese'ye takıldı

12 Aralık 2021 Pazar 00:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 00:52

Serie A'nın 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Beto'nun golüyle öne geçen Udinese, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Milan, Tonali, Kessie, Messias gibi isimlerle hamle yaptı. Ibrahimovic, 90+2'de attığı golle maça dengeyi getirirken Udinese de 90+5'te Success kırmızı kart gördü ve maç sona erdi.

Udinese de maça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 70. dakikada yerini Jajalo'ya bıraktı.

Bu sonuçla Milan, 39 puana yükseldi ve haftayı lider bitirme ihtimalini zor soktu. Udinese ise 16 puanda kaldı.