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  • Milan dümeni Türkiye'ye kırdı! Hedef milli yıldız Barış Alper Yılmaz
Spor

Milan dümeni Türkiye'ye kırdı! Hedef milli yıldız Barış Alper Yılmaz

İtalya'nın köklü kulübü Milan forvet transferi için rotayı Türkiye'ye kırdı. Serie A ekibi, Olivier Giroud'un yaşı nedeniyle her maçta uzun süre oynayamaması nedeniyle takıma genç bir oyuncu arıyor. Milan son zamanlarda performansı ile yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi. İşte detaylar...

13 Ekim 2023 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Milan dümeni Türkiye'ye kırdı! Hedef milli yıldız Barış Alper Yılmaz
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Milan'ın Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i izlediğinin yazılmasının ardından yine İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istediği aktarıldı.

Stefano Pioli'nin ekibinde Olivier Giroud'un yaşı nedeniyle artık her maçta yer almasının zor olduğu bu nedenle Milan'ın bir golcü takviyesi yapmak istediği belirtildi.

BARIŞ ALPER DE LİSTEDE

Milan'da forvet transferi için öne çıkan ismin Lille forması giyen Jonathan David olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde öne çıkan başka isimler de olduğu ve bu isimlerin Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Benfica'dan Peter Musa olduğu öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz'ın genelde sağ kanat oynadığı hatırlatıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun santrfor olarak da oynayabildiği ve Türk Milli Takımı'na Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren golü attığı kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2021 yılında transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 69 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan medyasındaki haberde, Milan'ın nihai forvet hedefleri için ise birkaç ay daha beklenmesi gerektiği iddia edildi.

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