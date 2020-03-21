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  • Milan efsanesi Paolo Maldini ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
Spor

Milan efsanesi Paolo Maldini ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Koronavirüsün en fazla etkisini gösterdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Milan'ın efsanevi futbolcularından Paolo Maldini ve oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

21 Mart 2020 Cumartesi 22:48 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:53
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Koronavirüsün en fazla etkisini gösterdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Milan'ın efsanevi futbolcularından Paolo Maldini ve oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Milan, kulübün şu anda da yöneticilerden biri olan Paolo Maldini ile altyapıdan yetişen ve A takıma yükselen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki ismin de şu anda iyi durumda olduğu ve 2 haftadır evde karantina altında oldukları belirtildi. Paolo Maldini'nin belirtilerinin sürdüğü ve gözlem altında tutulduğu da kaydedildi.

Milan kulübü açıklaması: 



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