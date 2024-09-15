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Spor

Milan evinde dört köşe!

İtalya Serie A 4. hafta maçında Milan, sahasında Venezia ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 4-0 kazandı.

15 Eylül 2024 Pazar 00:27 - Güncelleme:
Milan evinde dört köşe!
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İtalya Serie A 4. hafta maçında Milan, sahasında Venezia ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 4-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Theo Hernandez, 16. dakikada Fofana, 25. dakida penaltıdan Pulisic ve 29. dakikada yine penaltıdan Abraham kaydetti.

Venezia'da Caviglia, 67 ve 73. dakikada gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 5'e çıkardı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Venezia 1 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Inter ile karşılaşacak. Venezia ise Genoa'yı ağırlayacak.

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