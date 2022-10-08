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Spor

Milan evinde Juventus'u affetmedi

Milan, İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Juventus'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

8 Ekim 2022 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Milan evinde Juventus'u affetmedi
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Serie A'da Milan ile Juventus San Siro'da kozlarını paylaştı. Milan, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında uzun süre 0-0'lık eşitlik bozulmazken, Milan 45+1. dakikada Fikayo Tomori'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Milan, bu kez Milan erken bir golcu ve Brahim Diaz'ın 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan, 20 puana yükseldi. Juventus, 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Juventus da derbi maçta Torino'nun konuğu olacak.

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