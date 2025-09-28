İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Milan evinde Napoli'yi yendi, liderliği aldı

Milan, Serie A'nın 7. haftasında konuk ettiği Napoli'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 12'ye yükselten kırmızı siyahlılar averajla liderliğe yükseldi.

28 Eylül 2025 Pazar 23:59
Milan evinde Napoli'yi yendi, liderliği aldı
İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Milan, evinde Napoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milano temsilcisi 2-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Saelemaekeres ve 31. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Napoli'nin tek golünü ise 60. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne attı.

Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, 73. dakikada Kevin De Bruyne yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Milan, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Deplasman ekibi ise 12 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

Milano ekibi gelecek hafta Juventus'a konuk olacak, Napoli ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
