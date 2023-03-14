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Spor

Milan fırsat tepti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 26. haftanın kapanış maçında Milan, konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Milan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi maçını kazanıp puan tablosunda ikinci sıraya çıkma şansını geri tepti.

AA14 Mart 2023 Salı 09:12 - Güncelleme:
Milan fırsat tepti!
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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde üst sıralara oynayan Milan ile alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Salernitana kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 45+1. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Milan farkı açamazken, 61. dakikada konuk Salernitana, Fransız oyuncusu Dia Boulaye ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Milan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi maçını kazanıp puan tablosunda ikinci sıraya çıkma şansını geri tepti.

Milan, 68 puanlı lig lideri Napoli'nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada yer alıyor.

Salernitana ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

  • Milan
  • Salernitana
  • Milan Salernitana

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