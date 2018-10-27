Milan, Gattuso'nun yerine Arsene Wenger'i düşünüyor
Avrupa Ligi’nde sahasında Real Betis’e 2-1 mağlup olan Milan'ın Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger’i takımın başına getirmek istediği konuşuluyor.
Avrupa Ligi’nde sahasında Real Betis’e 2-1 mağlup olan Milan’da teknik direktör Gennaro Gattuso, sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
Gattuso, “Şu an tartışılması gereken tek şey, benim pozisyonum. Hem yenildik hem de kötü bir oyun ortayla koyduk” diye konuştu.
Hoca arayışlarına başlayan Milano temsilcisinin ise Arsenal’in efsane hocası Arsene Wenger’i takımın başına getirmek istediği konuşuluyor.
(Fanatik)
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