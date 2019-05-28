İtalya basını, Milan CEO'su Ivan Gazidis ile Gennaro Gattuso ile toplantı yaptığını ve bu görüşme sonrasında Gattuso'nun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Gennaro Gattuso "Milan'dan ayrılmaya karar vermek kolay değil ama bu almam gereken bir karardı. Acı verici bir karar ama böyle olması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçiyorum çünkü Milan ile aramda para söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Gattuso ayrıca "Üzerimde olması gerekenden daha fazla baskı vardı. Milan'daki 18 ayımda geceleri zar zor uyuduğumu söyleyebilirim. Zihinsel olarak ciddi şekilde parçalandım. Sezon boyunca hatalar yaptık ama olumlu bir yılı geride bıraktık. En büyük üzüntüm ise son 3-4 ayda tutarlı sonuçlar alamamamız. İnsanlar, futbolcularımızın seviye atladıklarını söylüyorlardı ama onlarla aynı fikirde değilim. Birçoğu yeteneklerinin altında kaldı. Takıma teşekkür ediyorum. 68 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemesek bile onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Milan, bu sezon 38 maçta 68 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Bu arada Milan'dan sportif direktör Leonardo'nun da ayrılacağı ve Paris Saint-Germain'de tekrar görev alacağı öne sürüldü.

(Sporx)