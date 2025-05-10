İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan geriden gelip kazandı

İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Milan, San Siro'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Milan geriden gelip kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Milan, San Siro'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Bologna, 49. dakikada Riccardo Orsolini ile 1-0 öne geçti. Milan, Santiago Gimenez ile 73'te eşitlik golünü buldu ve maç 1-1'e geldi. Milan, Christian Pulisic'in 79. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi Milan 90+2. dakikada Santiago Gimenez ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bologna'nın galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Milan, ligde 60 puana yükseldi. Bologna ise 62 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Roma deplasmanına gidecek. Bologna ise bu kez Fiorentina deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.