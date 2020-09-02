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Spor

Milan, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yeniliyor

İtalya Seri A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kariyerine Milan ile devam etme kararı aldı. Hakan, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden yönetimle anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 21:56 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 21:56
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Milan'da koronavirüs arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu, kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Milannews24'ün haberine göre; Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden yönetimle anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi. Kulübün de yakın zamanda Hakan'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyuracakları belirtildi.

36 RESMİ MAÇTA 10 GOL ATIP 8 ASİST

2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı. Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, pandemi arası sonrasında müthiş bir çıkış yapan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.

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