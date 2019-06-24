Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun değerini belirledi
İtalyan devi Milan, gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirledi.
Milan'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili İtalyan basınından yeni bir haber geldi. Corriere dello Sport Gazetesi, Milan'ın, milli futbolcuyu satmayı planladığını ve 15-16 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklediğini yazdı. Yeni teknik direktör Giampaolo'nun, Chelsea'de geçirdiği kiralık dönemin ardından Real Madrid'e geri dönen Mateo Kovacic'in transferini istediği ve kaynak yaratmak için de Hakan'ın ayrılığına onay verdiği kaydedildi.
(Sabah)
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