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Spor

Milan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatacak

İtalya Seri A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kulübüyle yeni sözleşme imzalayacak.

16 Ağustos 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 19:11
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İtalya basınında yer alan haberde Zlatan Ibrahimovic ile henüz anlaşma sağlayamayan Milan'ın bu konuda acele etmediği, Hakan Çalhanoğlu'nu ise takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı belirtildi.

11 GOL 9 ASİST

Pandemi arası sonrasında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Milan; Hertha Berlin, Leipzig ve Schalke 04'ün ilgilendiği Hakan'ın 2,5 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam yapıp sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

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