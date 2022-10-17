İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5931
  • EURO
    18,1259
  • ALTIN
    982.386
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Hellas Verona deplasmanından 3 puanı aldı
Spor

Milan, Hellas Verona deplasmanından 3 puanı aldı

Milan, İtalya Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Milan, Hellas Verona deplasmanından 3 puanı aldı
ABONE OL

İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Ligin 10. haftasında oynanan mücadeleyi Milan 2-1'lik skorla kazandı.

Milan, Miguel Veloso'nun 9. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Hellas Verona, bu gole 19. dakikada Koray Günter ile karşılık verdi.

Mücadele uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 81. dakikada Sandro Tonali sahne aldı ve Milan'ın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Milan, 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Monza'yı ağırlayacak. Hellas Verona, Sassuolo deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.