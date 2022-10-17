Milan, Hellas Verona deplasmanından 3 puanı aldı

İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Ligin 10. haftasında oynanan mücadeleyi Milan 2-1'lik skorla kazandı.

Milan, Miguel Veloso'nun 9. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Hellas Verona, bu gole 19. dakikada Koray Günter ile karşılık verdi.

Mücadele uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 81. dakikada Sandro Tonali sahne aldı ve Milan'ın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Milan, 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Monza'yı ağırlayacak. Hellas Verona, Sassuolo deplasmanına konuk olacak.