Milan iflasın eşiğine geldi

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, eski günlerini mumla arıyor. Son şampiyonluğunu 2011 yılında kazanan Milano ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan 2'nci takım olmasına rağmen rakipleri için korkulu rüya olduğu günlerine uzak bir performans sergiliyor.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

2010-2011 sezonunda topladığı 82 puanla İnter'in önünde şampiyonluk yaşayan kırmızı siyahlı ekip, son 7 sezonda sadece bir kupa sevinci yaşadı. 2016 yılında Juventus karşısında penaltı atışları sonrasında kazandığı kupa Milan'ın tek tesellisi oldu.

İtalya'da 34 kez şampiyonluk yaşayan Juventus'un ardından 18'er şampiyonlukla İnter ile birlikte bu sevinci en çok yaşayan kulüp olan Milan, Şampiyonlar Ligi'ni de 7 kez kazanarak Real Madrid'in ardından en başarılı kulüp konumunda.

Şampiyonlar Ligi kupasını en son 2006- 2007 sezonunda Yunanistan'ın başkenti Atina'da Liverpool'u Filippo Inzaghi'nin 2 golüyle rakibini 2-1'lik skorla geçerek kazanan Rossoneriler, sonuncusu 2003 yılında olmak üzere İtalya Kupası'nı 5, İtalya Süper Kupası'nı ise 7 defa müzesine götürdü. Ayrıca İtalyan ekibi Barcelona ile birlikte UEFA Süper Kupası'nı 5 kez kazanarak Avrupa futbolundaki başarısını gözler önüne serdi.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da 4 kez kazanma başarısı gösteren Milan, Aralık 2017'de Boca Juniors'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek ülke dışındaki son kupasını 11 yıl önce kazandı.

MİLAN, ANCELOTTİ'Yİ ARIYOR

2001-2002 sezonuyla birlikte geldiği Milan ile bir çok başarıya imza atan İtalyan teknik adam Ancelotti, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1'er Serie A şampiyonluğu, İtalya Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonun sonunda Ancelotti ile yolları ayıran Milan, Leonardo, Allegri, Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella ve son olarak Gattuso olmak üzere 9 teknik adamı göreve getirdi. Bu süreçte ise Allegri ile şampiyonluk elde eden Milano ekibi, bir de İtalya Süper Kupası kazandı. Bu sezon ise Serie A'da 10'uncu sırada bulunan Milan, 7 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider Juventus'un 12 puan gerisinde 12 puanla yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda yer alan Milan, 2 galibiyetle lider durumda.

İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

1986 yılında Milan Kulübü'nü satın alan Silvio Berlusconi, yıldız futbolcuları kadroya katarak tecrübeli teknik adamlarla bir çok başarıyı yakaladı. Sonrasında yaşanan hem ekonomik, hem de sportif başarısızlıklar kulübü olumsuz etkiledi.

Yapılan transferlerin ve sık yapılan teknik adam değişiklikleri Milan'ı daha da geriye götürdü ve Berlusconi takımı, Nisan 2017'de Çinli konsorsiyuma sattı. Serie A temsilcisinin geçtiğimiz sezonda yaklaşık 126 milyon Euro zarar ettiği belirtilirken, Milan'ın 2016-17 sezonunda da 73 milyon Euro civarında bir zararı olduğu açıklandı. Son 5 yıllık süreçte ise Milan'ın toplam borcunun ise 460 milyon Euro olduğu bildirildi.

(DHA)