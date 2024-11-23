İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan ile Juventus eşitliği bozamadı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 0-0 berabere kaldı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Milan ile Juventus eşitliği bozamadı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 0-0 berabere kaldı.

San Siro'da oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90+1'de yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 25, Milan ise 19 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Lecce'ye konuk olurken, Milan sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.