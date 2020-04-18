Milan İtalya dışındaki futbolcularına dönme çağrısı yaptı!

18 Nisan 2020 Cumartesi 00:09 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:09

Milan kulübü, koronavirüs nedeniyle yurtdışına çıkan futbolcularına ülkeye dönüş çağrısı yaptı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mayıs ayında tesislerde idmanların başlayabileceğine yönelik hazırlıklar sebebiyle kulüpten izin alarak ülkelerine giden futbolcular İtalya'ya geri çağrıldığı belirtildi. Haberde yurtdışında olduğu bilinen futbolculardan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Lucas Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjaer ve Asmir Begoviç olduğu belirtildi.

İtalya'ya döndüklerinde 14 günlük karantinaya girecek olan futbolcuların bu süre de göz önünde bulundurularak geri dönüş çağrısı yapıldığı ifade edildi.