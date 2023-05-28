Milan, Juventus deplasmanında galip

İtalya Serie A'nın 37. haftasındaki dev maçta Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fransız yıldız Olivier Giroud attı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da Mila 2-0'lık skorla kazanmıştı

Bu sonucun ardından Milan, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 67 puana yükseldi. Juventus ise üst üste ikinci kez mağlup olan Juventus, 59 puanda kaldı.

Milan, İtalya Serie A'nın son haftasında sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Juventus ise Udinese deplasmanına gidecek.