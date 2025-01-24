Milan, Kyle Walker transferini duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Milan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu.

MANCHESTER CITY'DE 319 MAÇ

2017 yılından bu yana Manchester City'nin formasını terleten Kyle Walker, 319 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri sarsarken, 23 de asiste imza attı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ise tüm kulvarlarda 18 maça çıkan İngiliz sağ bek, skor katkısı üretemedi.