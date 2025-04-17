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Spor

Milan, Kyle Walker'ın bonservisini istiyor

Milan, ara transfer döneminde Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kyle Walekr'ı takımda tutma kararı aldı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Milan, Kyle Walker'ın bonservisini istiyor
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Serie A ekiplerinden Milan, devre arası transfer döenminde Manchester City'den İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlılar, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı kadrosuna katmak istiyor.

THEO HERNANDEZ İÇİN DE TEKLİFLERE AÇIK

Yaz transfer döneminde İngiliz futbolcunun bonservisini almayı planlayan Milan, diğer yandan Fransız sol bek Theo Hernandez için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Theo ile birçok Avrupa devinin ilgilendiği belirtilirken, Milan yönetiminin cazip bir teklif karşısında yıldız oyuncuyla yollarını ayırabilir.

  • Kyle Walker
  • Milan
  • Kiralık Uygunluk

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