İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7317
  • EURO
    15,962
  • ALTIN
    914.253
  • BIST100
    2472.5
Spor

Milan, Lazio'yu 90+2'de devirdi

Milan, İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Milan, Lazio'yu deplasmanda 2-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile puan tablosunda üst sıralara yaklaşmaya çalışan Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında Milan, 50. dakikada Fransız Olivier Giroud'nun golüyle eşitliği sağladı.

Konuk takım, Sandro Tonali'nin ile 90+2. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Milan, rakibi Lazio'yu uzatmalarda gelen golle 2-1 mağlup ederek, puanını 74'e yükseltti. Kırmızı-siyahlı takımın ligde yenilmezlik serisi de 12 maça çıktı.

Milan bu galibiyetle, dün oynadığı maçı kazanan şampiyonluk yolundaki rakibi Inter'den liderlik koltuğunu da geri aldı. 72 puanlı 2. sırada yer alan Inter'in halen 1 maç eksiği bulunuyor.

Lazio ise ligde 10. yenilgisini alırken, 56 puanla 7. sırada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.