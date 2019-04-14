Milan ligde galibiyeti hatırladı
Serie A'da 32. hafta maçında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Milan, 79. dakikada Franck Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Lazio'yu 1-0 mağlup etti.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 55'e yükseltti. Lazio ise 49 puanda kaldı.
Milan ligde 4 maç sonra kazandı. Lazio son 3 deplasman maçında puan alamadı.
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