Milan ligde galibiyeti hatırladı

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Milan, 79. dakikada Franck Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 55'e yükseltti. Lazio ise 49 puanda kaldı.

Milan ligde 4 maç sonra kazandı. Lazio son 3 deplasman maçında puan alamadı.