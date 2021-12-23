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Spor

Milan, ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirdi

Milan, İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Empoli'yi 4-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını 42 puanla tamamladı.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:56 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:56
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İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi.

Ligin 19. haftada oynanan mücadeleyi Milan, 4-2'lik skorla kazanmaya başardı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 42. dakikada Franck Kessie, 63. dakikada Alessandro Florenzi ve 69. dakikada Theo Hernandez kaydetti. Empoli'nin golleri ise 18. dakikada Nedim Bajrami ve 84. dakikada penaltıdan Andrea Pinamonti'den geldi.

Bu sonucun ardından Milan, ilk yarıyı 42 puanla tamamladı. Empoli ise 27 puanda kaldı.

Milan, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Roma ile karşılaşacak. Empoli ise Lazio deplasmanına konuk olacak.

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