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Milan maçında 55. dakikada oyundan alınan Cristiano Ronaldo, Sarri'ye yine tepki gösterdi

Serie A’da oynanan Juventus-Milan maçında Cristiano Ronaldo'nun 55. dakikada oyundan alınması ortalığı karıştırdı. Portekizli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderek teknik direktörü Maurizio Sarri'ye tepkisini gösterdi.

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İtalya Serie A devi Juventus’ta Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Maurizio Sarri arasındaki gerilim Milan maçında da devam etti. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, Sarri ile tartışmıştı.

Bu sezon ilk kez bir maçta oyundan alınan Portekizli futbolcu, Milan ile oynanan mücadelenin 55. dakikasında yerini Paulo Dybala’ya bıraktı. Oldukça mutsuz olduğu görülen Ronaldo'nun memnuniyetsiz olduğu vücut dilinden anlaşılıyordu.

Cristiano Ronaldo’nun yerine oyuna giren Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle Juventus’u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Ronaldo ve Sarri arasında yaşanan bu gerilim nasıl olayları yaratacağı ve liderlik yolundaki Juventus'a zarar verip vermeyeceği büyük merak konusu oldu.

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