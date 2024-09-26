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Spor

Milan, Maignan ile nikah tazeliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, tecrübeli kalecisi Mike Maignan ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

26 Eylül 2024 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Milan, Maignan ile nikah tazeliyor
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Milan, Mike Maignan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, Maignan'ın sözleşmesini 2026'dan 2028 yılına kadar uzatmaya hazırlandığı belirtildi.

Maignan'nın yeni sözleşme ile birlikte 5 milyon euro yıllık ücret alacağı ve sözleşmede 1 milyon euro'luk bonus maddesi yer aldığı kaydedildi.

Milan ve Maignan'nın yeni sözleşme konusunda son görüşmeleri yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

Milan, 29 yaşındaki kaleciyi 2021 yılında Lille'den 16 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

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