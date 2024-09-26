Milan, Maignan ile nikah tazeliyor

Milan, Mike Maignan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, Maignan'ın sözleşmesini 2026'dan 2028 yılına kadar uzatmaya hazırlandığı belirtildi.

Maignan'nın yeni sözleşme ile birlikte 5 milyon euro yıllık ücret alacağı ve sözleşmede 1 milyon euro'luk bonus maddesi yer aldığı kaydedildi.

Milan ve Maignan'nın yeni sözleşme konusunda son görüşmeleri yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

Milan, 29 yaşındaki kaleciyi 2021 yılında Lille'den 16 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.