İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı sezon sonuna kadar kiraladı
Spor

Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Manchester City forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli sağ bek Kyle Walker'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı sezon sonuna kadar kiraladı
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Türk kulüpleriyle de adı anılan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin kaptanı 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı, 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Milan, Manchester City'den Kyle Andrew Walker'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

34 yaşındaki defans oyuncusu, 2017'de Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan beri Manchester City'de 319 maçta forma giydi ve 17 kupa kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.