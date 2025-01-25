Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Türk kulüpleriyle de adı anılan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin kaptanı 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı, 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Milan, Manchester City'den Kyle Andrew Walker'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

34 yaşındaki defans oyuncusu, 2017'de Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan beri Manchester City'de 319 maçta forma giydi ve 17 kupa kazandı.