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Spor

Milan, Manchester United deplasmanında avantajı son dakikada kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekip avantajı 90+2'nci dakikada Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer'in attığı golle kaptı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:06
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Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan Amad Diallo Traore, 50'nci dakikada Manchester United'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer, Milan'a beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında 20:55 seasında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan skorlar ise şöyle:

Dynamo Kiev - Villarreal: 0-2

Slavia Prag - Rangers: 1-1

Ajax - Young Boys: 3-0

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