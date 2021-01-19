İSTANBUL 0°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2021 Salı / 5 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4586
  • EURO
    9,0494
  • ALTIN
    442.217
  • BIST100
    1576.86
Spor

Milan, Mandzukic'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

AA19 Ocak 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 14:36
ABONE OL

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Milan, Mario Mandzukic ile anlaşıldığını paylaşmaktan memnuniyet duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme yapıldığı ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Hırvat golcünün, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.