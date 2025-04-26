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Spor

Milan, Mario Gila transferi için harekete geçti

Lazio'nun 24 yaşındaki stoperi Mario Gila, Milan'ın radarına girdi. Bu sezon 38 maçta görev yapan İspanyol oyuncu için menajeriyle temas kuruldu.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Milan, Mario Gila transferi için harekete geçti
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Serie A'da savunmasını güçlendirmek isteyen Milan, Lazio'nun başarılı stoperi Mario Gila'yı yakından takip ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Milan, oyuncunun menajeri Alejandro Camano ile olumlu temaslar sağladı.

2022 yılında Real Madrid'in genç takımlarından Lazio'ya 6 milyon avroya transfer olan 24 yaşındaki İspanyol savunmacı, bu sezon 38 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan Gila için Milan'ın resmi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

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