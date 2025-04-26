Milan, Mario Gila transferi için harekete geçti

Serie A'da savunmasını güçlendirmek isteyen Milan, Lazio'nun başarılı stoperi Mario Gila'yı yakından takip ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Milan, oyuncunun menajeri Alejandro Camano ile olumlu temaslar sağladı.

2022 yılında Real Madrid'in genç takımlarından Lazio'ya 6 milyon avroya transfer olan 24 yaşındaki İspanyol savunmacı, bu sezon 38 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan Gila için Milan'ın resmi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülüyor.