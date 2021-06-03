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Spor

Milan milli yıldıza resmen talip oldu! Transfer...

Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'nın dev kulübü Milan transfer girişiminde bulundu. Sezonu Leicester City'de tamamlayan Cengiz'in bonservisi Roma'da bulunuyor. Milli yıldızın menajeriyle görüşme gerçekleştiren Milan'ın kanat oyuncu transferi listesinde Cengiz en başta yer alıyor.

Star.com.tr03 Haziran 2021 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:54
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İngiltere Premier Lig'de son olarak Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalyan kulüp Milan harekete geçti.

Leicester City'den dönen Cengiz'e bir çok takımdan transfer teklifi bulunurken en ciddi girişimin Milan'dan olduğu İtalyan basınında iddia edildi.

Kanat mevkisine transfer gerçekleştirmek isteyen Milan'da listenin başına Cengiz Ünder bulunuyor.

Bonservisi Roma'da bulunan Cengiz'in yeni teknik direktör Lose Mourinho ile de toplantı gerçekleştireceği belirtildi. Milan'ın Cengiz'in menajeri Fali Ramadani ile bir araya geldiği de ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA MİLAN'DA

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da İtalya Serie A'da Milan forması giyiyor. 30 Haziran'da serbest kalacak Hakan ile Milan görüşmeleri sürdürürken henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Star.com.tr

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